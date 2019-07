CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 12 Luglio 2019, 10:02

Partenza sprint con il via libera al Piano di riequilibrio in pre-dissesto. Appena presentata, la giunta Festa approva il documento che segnerà le sorti economiche del Comune per i prossimi 10 anni. Come preannunciato giovedì scorso da «Il Mattino», il piano stima di rimettere in sesto le finanze dell'ente incamerando maggiori entrate soprattutto dalla lotta all'evasione e da una serrata spending review. Ma nei fatti, la massa passiva da 44 milioni potrebbe essere ripianata in 7 anni. A spiegarlo è il neo assessore al ramo, Vincenzo Cuzzola, che già nei mesi scorsi fu chiamato a fotografare i conti di Palazzo di Città: «Avellino avrebbe potuto presentare un piano di rientro in 15 anni. Per rispetto dei commissari, che l'hanno predisposto, l'abbiamo adottato come primo atto e limitato ai 10. Ma questo è il periodo entro il quale restituiremo il fondo di rotazione da 16 milioni al quale accederemo. Nei primi 7, invece, si rientrerà della massa passiva».