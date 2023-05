Parlamentari Pd e M5s in prima linea per il Polo

Ad Ariano Irpino, sfilando sindacati, esponenti della politica, sindaci e tanti cittadini che, con la loro presenza pongono l'accento sull'importanza di non abbassare la guardia sul polo logistico e sulla stazione Hirpinia dell'alta capacità.

Tanti i big della politica irpina e campana presenti ad Ariano, da Piero De Luca (Pd) a Michele Gubitosa (M5s), passando per i consiglieri regionali irpini.

Il figlio del Governatore della Campania ha sottolineato che ad Ariano è stata «manifestata la volontà di portare avanti la battaglia per la realizzazione del Terminal logistico Valle Ufita, un'opportunità straordinaria di sviluppo, crescita ed occupazione per il territorio irpino e l'intero Mezzogiorno».

«Il polo logistico in Valle Ufita non può e non deve essere stralciato dal PNRR se si vuole lo sviluppo del Meridione, della Campania e dell'Irpinia» ha sottolineato Vincenzo Ciampi del Movimento 5 Stelle.

Maurizio Petracca del Pd ribadisce che alla base c'è sempre una questione di volontà politica.

«Un primo maggio di impegno per il territorio irpino che lotta per garantirsi crescita e sviluppo.Il nodo è la volontà politica che sta in testa al governo centrale. Di realizzare o meno quest'opera strategica per il nostro territorio e per innescarvi virtuose dinamiche di rilancio. Rfi va sollecitata perché dica con chiarezza se vuole essere il soggetto affidatario dell'infrastruttura. La mancanza di una progettazione rappresenta un vulnus che va sanato».

«Buon Primo Maggio all'Irpinia che oggi manifesta per il suo futuro» l'augurio rivolto a tutti i lavoratori dal presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane.