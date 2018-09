Processato per un rimprovero al cane: assolto

Venerdì 21 Settembre 2018, 02:37

Arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamento di animali e porto abusivo di arma impropria, è stato assolto dalle contestazioni ma il giudice gli ha inflitto il divieto di dimora in provincia di Firenze. Protagonista della vicenda un 57enne avellinese, pluripregiudicato, che lo scorso maggio si era recato nel capoluogo toscano, insieme alla sua compagna, portando con sé il fedele dogo argentino.I fatti ad Empoli, in pieno centro. Al passaggio di un altro cane, il dogo iniziava a ringhiare e ad abbaiare tanto che il proprietario riusciva a malapena a fermarlo e ad evitare che i due cani si attaccassero a vicenda. Evitato lo scontro, il 57enne redarguiva con forza il proprio cane, strattonandolo per il guinzaglio e dandogli qualche schiaffo sul dorso a mò di rimprovero. La scena non passava inosservata ad alcune persone ed in particolare ad una donna che, avvicinatasi alla coppia di Avellino, iniziava a rimproverare l’uomo per il suo comportamento. Tra le persone presenti, un agente della Guardia di Finanza il quale, dopo essersi qualificato, iniziava una accesa discussione. Di qui un secondo litigio e l’arrivo dei Carabinieri, che arrestavano il 57. Ora il processo, con rito abbreviato, e l’assoluzione, con la difesa dell’avvocato Rolando Iorio, dalle contestazioni più gravi.