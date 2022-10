Processo Isochimica, depositate le motivazioni della sentenza

Sono state depositate le motivazioni della sentenza Isochimica. A distanza di nove mesi dal verdetto di primo grado del maxi processo all'amianto della fabbrica dei veleni di Borgo Ferrovia, le parti potranno decidere se impugnarlo dinanzi alla Corte d'Appello. Nei prossimi giorni il contenuto delle motivazioni, depositate il 26 ottobre presso la cancelleria del Tribunale, sarà notificato al pubblico ministero e agli avvocati delle parti in causa. Circa un centinaio di pagine, da quanto si apprende, in cui il collegio, presieduto dal giudice Sonia Matarazzo e composto dai colleghi Pierpaolo Calabresi e Gennaro Lezzi, ha sintetizzato le motivazioni che hanno portato, lo scorso 28 gennaio, a quattro condanne per la morte di undici ex operai, a 23 assoluzioni e a risarcimenti provvisori per un milione e quattrocentomila euro complessivi ai familiari delle vittime. Una sentenza definita storica perché, per la prima volta, un Tribunale ha stabilito il nesso di causalità tra l'amianto inalato nei capannoni della fabbrica di Borgo Ferrovia e i decessi, seguiti a patologie gravissime, di chi lì dentro ha lavorato senza le dovute protezioni.

Dieci anni di reclusione a testa per i due responsabili della sicurezza in fabbrica, Pasquale De Luca e Vincenzo Izzo, e per due funzionari di Ferrovie dello Stato, Aldo Serio e Giovanni Notarangelo, ritenuti in primo grado responsabili di omicidio colposo in concorso per le morti degli ex operai Luigi Maiello, Antonio Graziano, Alessandro Manganiello, Giuliano Picariello, Umberto de Fabrizio, Vittorio Matarazzo, Salvatore Alterio, Vittorio Pellino, Umberto Carpentieri, Nicola Montanaro e Gianni Ciccone. Prescritto il reato di lesioni gravissime, per il quale si erano costituiti oltre duecento lavoratori ammalati, e tutti assolti gli imputati accusati di concorso in disastro colposo per l'omessa bonifica. Per loro l'accusa, rappresentata in aula dal pm Roberto Patscot, aveva chiesto due anni di reclusione a testa. Ad attendere di leggere le motivazioni della sentenza e decidere eventualmente di impugnarla, non solo il pubblico ministero e i legali dei quattro condannati, ma anche Rete Ferroviaria Italiana, società entrata al processo come responsabile civile e condannata al risarcimento dei danni in solido con i funzionari Notarangelo e Serio, al pagamento delle provvisionali e delle spese processuali. E dovranno approfondire in particolare l'avvenuta prescrizione delle lesioni anche gli avvocati di parte civile. Toccherà a loro valutare se e come procedere in sede civile per la risarcibilità del danno delle persone offese, forti di una sentenza che ha riconosciuto la responsabilità della società committente.