Un quintale e mezzo di prodotti alimentari sequestrati e distrutti sul posto in un’attività commerciale di Bisaccia. I carabinieri della Stazione Forestale di Volturara Irpina, insieme ai colleghi della Stazione Forestale di Lacedonia e della Stazione di Bisaccia nonché con ausilio di unità cinofila di Sarno e personale della polizia municipale di Bisaccia, hanno scoperto in un market salumi vari, formaggi, salse, uova, mascarpone, aromi vari, pan carré, pesce, carne, gelati, dolci e cibi precotti privi del sistema di rintracciabilità.



I militari hanno proceduto a porre sotto sequestro amministrativo e alla immediata distruzione in loco gli alimenti rinvenuti per un peso complessivo di circa 150 chilogrammi. In questo e in altro esercizio, dove sono state riscontrate violazioni igieniche, sono state elevate sanzioni per 2.500 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA