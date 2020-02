Nuovo sequestro di prodotti cinesi pericolosi in Irpinia. A Montemiletto i carabinieri della locale Stazione, all’esito del controllo effettuato in un negozio che vende soprattutto merce di origine cinese, hanno sequestrato numerosi articoli destinati principalmente ai bambini: vestiti, maschere, parrucche, bombolette spray, giochi e accessori vari per le feste dei giovanissimi. Per il titolare dell’esercizio, di origine asiatica, è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuto responsabile di vendita di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione. Ha rimediato anche una sanzione di cinquemila euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA