Martedì 9 Luglio 2019, 18:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avvertimento in piena regola per la ditta impegnata nei lavori per conto delle Ferrovie dello Stato a San Michele di Serino. Due cartucce di fucile da caccia ed una tanica contenente del liquido infiammabile sono stati ritrovati sui cingoli di una trivella del cantiere edile. Le opere riguardano il rifacimento del ponte ferroviario della linea Benevento-Codola-Mercato San Severino. Sono scattate le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Avellino che hanno eseguito un sopralluogo sul cantiere della tratta ferrovia che collega Sannio, Irpinia e provincia di Salerno.