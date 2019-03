Mercoledì 20 Marzo 2019, 22:55

La prontezza di un agente di polizia penitenziaria in pensione ha salvato la vita a una donna di 60 anni che stava per lanciarsi nel vuoto dal viadotto della strada Russo-Anzani ad Ariano Irpino. La 60enne aveva già scavalcato la recinzione ed era pronta a buttarsi giù da un’altezza di circa 70 metri. L’uomo è riuscito a bloccarla appena in tempo. A supporto è giunta un’altra signora che ha allertato le forze dell’ordine. Immediato l’arrivo di polizia e carabinieri e di un’ambulanza, che ha trasportato la 60enne presso il locale ospedale.