Lunedì 24 Settembre 2018, 15:29

Pronti per mettere a segno furti in Alta Irpinia. Foglio di via obbligatorio per un 50enne ed un 63enne di Giugliano in Campania, entrambi gravati da precedenti di polizia principalmente per reati contro il patrimonio,. Sono stati fermati dai carabinieri della stazione di Nusco, in orario notturno e senza un giustificato motivo. Si aggiravano nell’area industriale di quel comune, con molta probabilità per compiere raid.