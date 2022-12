Pronti a rubare nelle case, fermati in Irpinia sette pregiudicati napoletani

E’ allarme furti nelle case alle porte del capoluogo irpino e nella Valle dell’Irno. Sette pregiudicati della provincia di Napoli, di età compresa tra i 25 e i 68 anni, sono stati sorpresi durante la notte nei pressi di abitazioni isolate nel territorio compreso tra i comuni di Montoro e Solofra. Sono stati bloccati dai carabinieri della Compagnia di Solofra, che stanno effettuando un piano specifico di controlli straordinari. Per i sette, che si erano distribuiti in più zone, è scattato il foglio di via obbligatorio. Diversi i raid compiuti negli ultimi giorni all’interno delle case. La popolazione è in allarme.