Sabato 24 Agosto 2019, 12:00

ARIANO IRPINO - Si aspetta forse che il manto stradale ceda del tutto e si formi una voragine per intervenire. Questa l'impressione e la convinzione di residenti e automobilisti di fronte a quanto sta accadendo a corso Vittorio Emanuele, in prossimità dell'accesso al pronto soccorso dell'ospedale «S. Ottone Frangipane».Da almeno dieci giorni, a seguito dell'evidente cedimento dell'asfalto, parte della strada è stata transennata. Di conseguenza i mezzi pesanti e del trasporto urbano non possono transitare più lungo questa arteria. C'è il percorso alternativo di via Maddalena-Domenico Russo. Difficoltà, ovviamente, anche per gli altri automobilisti che devono procedere lentamente e invadere gli spazi destinati alla sosta per poter transitare lungo il versante di destra in direzione di Cardito.