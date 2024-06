Sull'ampliamento del pronto soccorso del Moscati si fa la somma delle incognite. Di certo c'è solamente l'atto di approvazione del progetto, mentre mancano all'appello il bando, il cronoprogramma e pure la parola fine rispetto al contenzioso giudiziario con il Comune. E all'oscuro restano pure i sindacati di categoria, a cui non sono state date sicurezze e risposte ufficiali sui tempi e le modalità del percorso di trasformazione del Reparto d'Emergenza.



Monta perciò la protesta. «Non siamo stati informati di nulla, abbiamo appreso la notizia dai giornali», esclama Gaetano Venezia, segretario generale della Uil Fpl di Avellino. E ribadisce: «Non ci è arrivata nessuna comunicazione su come sarà riorganizzato il pronto soccorso. L'Azienda avrebbe dovuto stilare un'informativa sindacale».

Un atto dovuto, sottolinea Venezia, che aggiunge: «Come sindacato abbiamo il dovere e la facoltà di sedere ai tavoli in cui vengono prese determinate decisioni. La rimodulazione del pronto soccorso, e quindi dei reparti a esso collegati, riguarda necessariamente il personale che vi è in servizio. Quanto accaduto è un fatto estremamente negativo».

E la preoccupazione dei sindacati si fa più grave soprattutto in vista del periodo estivo. Sarà un'estate in cui tra ferie e affollamento fisiologico nei giorni di calura, il pronto soccorso di Avellino - riferimento anche di altre province della Campania - è messo a dura prova. Con l'estate alle porte, cioè, le criticità sistemiche nella struttura d'Urgenza di Contrada Amoretta sono destinate ad acuirsi.

Più accessi e meno personale è la norma, ma esistono gravi problemi organizzativi legati all'infrastruttura in se che non è in grado di rispondere alle richieste degli utenti. Così come evidenzia anche Romina Iannuzzi del NurSind. «In assenza di risposte certe - afferma la segretaria territoriale del sindacato delle professioni infermieristiche - non possiamo che continuare a evidenziare alla direzione ospedaliera quelle che sono le situazioni che, da qui a qualche settimana, rischiano di mettere in ulteriore crisi il pronto soccorso. Stiamo segnalando la carenza di personale in servizio presso l'Urgenza - spiega - perché questa problematica andrà a sommarsi al sovraffollamento che ciclicamente registriamo. Intanto gli spazi restano inadeguati».

Sulla contesa giudiziaria che ha portato in aula il Moscati e il Comune interviene invece Licia Morsa della Fp Cgil di Avellino. «L'ampliamento del pronto soccorso è un'altra anomalia tutta avellinese. Un comune capoluogo che si rifiuta di ragionare come tale», dichiara la segretaria generale, augurandosi che la futura Amministrazione possa rivedere la posizione dell'ente.