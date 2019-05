CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 13 Maggio 2019, 12:00

«La crisi del Pronto soccorso resta irrisolta: agli annunci non sono seguiti i fatti». Romina Iannuzzi, segretaria provinciale del Nursind, riaccende i riflettori sul reparto di emergenza e urgenza dell'Azienda ospedaliera «Moscati», attaccando il direttore generale Angelo Percopo e annunciando l'imminente mobilitazione del personale.«Sono passati quasi tre mesi da quando il manager dell'ospedale ha promesso gli innesti necessari a risollevare le sorti del Pronto soccorso», ricorda la sindacalista. «Da allora sostiene non è cambiato nulla. La situazione è invariata, anzi sotto alcuni aspetti è addirittura peggiorata». A Contrada Amoretta tutto è precipitato tra gennaio e febbraio, anche a causa del picco influenzale che ha determinato un aumento degli accessi. Quindi, verso la fine di febbraio, per sopperire alla carenza di organico, Percopo annuncia gli innesti e a metà marzo pubblica il bando di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 12 medici e avvia il reclutamento tramite le liste di mobilità per 10 infermieri. Tuttavia, era chiaro sin da subito che per espletare entrambe le procedure, ci sarebbero voluti almeno un paio di mesi. «Che sono passati», incalza Iannuzzi. «Ma di rinforzi non se ne vedono». Intanto, il reparto di prima osservazione, diretto da Antonino Maffei, risulta ancora congestionato dall'iperafflusso di utenti più di 100 codici in entrata al giorno - provenienti non solo dal capoluogo e dalla provincia, ma anche dal Napoletano e dal Salernitano. Condizione che, nei mesi scorsi, ha determinato le vibranti proteste dei pazienti sfociate in più circostanze in ingiustificate aggressioni verbali e fisiche a medici e infermieri (tre quelle registrate a febbraio nel giro di due settimane).