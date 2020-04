Proprietario di 350 veicoli, nei guai un 59enne pregiudicato dell’hinterland casertano. È stato scoperto dai carabinieri irpini, nel corso di indagini per un furto compiuto a dicembre. Il 59enne è risultato intestatario di 350 veicoli, molti dei quali impiegati per consumare reati predatori in altre zone d’Italia. A conclusione degli approfondimenti investigativi, i Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Avellino, hanno dato esecuzione ad un provvedimento con il quale l' Autorità Giudiziaria ha disposto il blocco dell’intestazione dei veicoli a carico del pregiudicato che, per tale vicenda, è stato anche iscritto nel registro degli indagati per i reati di falsità ideologica in atti pubblici ed intestazione fittizia di veicoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA