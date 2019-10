© RIPRODUZIONE RISERVATA

Blocco sanitario per una tonnellata tra prosciutti e caciocavalli in Alta Irpinia . I carabinieri della stazione forestale di Lacedonia, all’esito di una serie di controlli nel settore agro-alimentare, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica diquattro persone.Nel corso delle verifiche in un punto vendita di salumi con annesso laboratorio di lavorazione, hanno accertato che tutta la merce custodita nelle celle frigo e nel bancone era priva di qualsiasi indicazione. Nel deposito, inoltre, sono stati trovati 26 prosciutti, 3 culatelli e 9 caciocavalli, tutti sprovvisti di etichettatura e di rintracciabilità. Alla luce di quanto emerso, i carabinieri hanno proceduto ad inventariare e catalogare tutta la merce sottoposta a controllo, per un quantitativo complessivo di circa 1 tonnellata. Disposto il blocco sanitario.