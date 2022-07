Protagonista della lotta alla camorra, Ferrentino promosso capitano

Un altro carabiniere in servizio in Irpinia conquista un risultato importante. Il tenente Gerardo Ferrentino, da un anno e mezzo al Comando del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Solofra, è stato promosso capitano. La simbolica investitura è avvenuta presso la Caserma “Litto” di Avellino con la consegna dei gradi da parte del Comandante Provinciale, Luigi Bramati. Il capitano Ferrentino, sposato e padre di due figli, di origini salernitane, è laureato in Giurisprudenza e Scienze dell’Amministrazione Giudiziaria. Durante la sua carriera il Capitano Ferrentino ha partecipato ad importanti attività nella lotta alla criminalità organizzata ed alle truffe ai danni del Sistema Sanitario Nazionale nonché al traffico di sostanze stupefacenti e dopanti collegato alle palestre ed attività sportive.