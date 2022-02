Provano ad acquistare stecche di sigarette con carte clonate, presi in autostrada

Stecche di sigarette comprate con carte clonate. In azione due persone, un uomo ed una donna, entrambe residenti nel comune di Napoli, avevano tentato di acquistare un grosso quantitativo di stecche di sigarette presso l’Area di Servizio “Calaggio Sud”, lungo l'autostrada Napoli-Canosa nel territorio di Lacedonia, utilizzando alcune carte di credito clonate installate su un telefono cellulare abilitato ai pagamenti tramite l’applicazione “Googlepay”. Alla richiesta della cassiera di esibire un documento di riconoscimento, i due si sono dati alla fuga, tentando di far perdere le proprie tracce. Una pattuglia della Sottosezione della Polizia Stradale Grottaminarda, in servizio sulla tratta autostradale, su segnalazione della Sala Operativa, è riuscita ad intercettare il veicolo segnalato al cui interno sono stati rinvenuti 3 telefoni cellulari IPhone, 2 cuffie Apple Airpods, 2 orologi Apple Watch, il tutto di ultimissima generazione, ulteriori 17 stecche di sigarette di varie marche e 24 pacchetti sfusi. Il cellulare utilizzato per compiere la truffa, su cui erano installate svariate carte di credito clonate, e tutta la merce acquistata utilizzando il medesimo artifizio truffaldino sono stati posti sotto sequestro penale a disposizione della competente Autorità Giudiziaria e le carte di credito bloccate. Sono tutt’ora in corso indagini finalizzate ad accertare eventuali ulteriori episodi in cui è stata acquistata merce di ingente valore utilizzando lo stesso sistema.