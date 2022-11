Provoca incidente, scappa e danneggia altre auto: ubriaco denunciato

Provoca un tamponamento, poi scappa via e durante la fuga urta altri veicoli in sosta, danneggiandoli. È accaduto a Prata Principato Ultra. Subito dopo, è stato lanciato l’allarme. Un 50enne è stato poi intercettato a Montefredane e fermato da una pattuglia della sezione Radiomobile: in evidente stato d’ebbrezza, ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento e denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino. Oltre alla denuncia, gli è stata ritirata la patente di guida e sequestrata l’autovettura.