Provoca un devastante incendio nei boschi mentre brucia residui agricoli. Accade in Irpinia. Incendio boschivo colposo: è l’accusa di cui dovrà rispondere un 40enne, denunciato dai carabinieri della Stazione Forestale di Castel Baronia. I militari hanno accertato che l'uomo, nel bruciare dei rifiuti vegetali derivanti dalla pulizia di un fondo agricolo a Castel Baronia, ha perso il controllo delle fiamme, causando così un incendio che ha interessato un complesso di boschi con appezzamenti di terreni agricoli inclusi. Le fiamme sono state domate anche grazie all’intervento di personale della Comunità Montana dell’Ufita. I carabinieri della locale Stazione Forestale, alla luce degli elementi di colpevolezza raccolti, hanno quindi deferito il presunto responsabile in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento. I servizi predisposti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, volti al contrasto degli incendi boschivi e della pratica dell’abbruciamento dei residui forestali e vegetali continueranno ininterrottamente in tutta l’Irpinia. © RIPRODUZIONE RISERVATA