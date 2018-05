Giovedì 24 Maggio 2018, 17:15 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 17:15

Punta il fucile contro il fratello a pochi passi dal parco urbano Santo Spirito di Avellino. Si sono vissuti attimi di terrore nelle tarda mattinata in città. La Sezione Volanti della Questura del capoluogo irpino ha scongiurato il peggio. La polizia, dopo la richiesta d'intervento, in pochi minuti ha raggiunto la zona. L'uomo, un 62enne, appena fermato è stato colto da malore. Per lui è scattato il ricovero in ospedale e ha rimediato una denuncia. Alla base della lite questioni di denaro.