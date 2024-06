Si svolgerà questa mattina l'autopsia sul corpo di Roberta Beckmann Hoffman, la cuoca brasiliana 35enne precipitata da un muro da un'altezza di circa sette metri a Quadrelle in località Fusaro. La tragedia nel corso della serata di venerdì scorso. L'esame necroscopico contribuirà a chiarire le cause del decesso e fornire elementi importanti alle indagini. La vicenda rimane avvolta nel mistero.

Le ipotesi sulle quali si sta lavorando sono malore o suicidio. In ogni caso, non si esclude ancora la pista dell'omicidio. I carabinieri della compagnia di Baiano e del Nucleo Investigativo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Avellino hanno rinvenuto tracce di sangue, non solo dove è stato ritrovato il corpo, ma anche nell'area da dove la donna è precipitata. Insieme alle tracce ematiche, sarebbero stati repertati altri elementi che potrebbero dare un contributo importante per chiarire la vicenda. Soprattutto, si sta tentando di accertare se quella sera fosse in compagnia di qualcuno o avesse avuto una discussione. Oppure abbia deciso di togliersi la vita.

Se sia stata spinta giù oppure sia stata colta improvvisamente da malore. La 35enne brasiliana era arrivata in Irpinia da alcuni mesi. Fino a marzo ha abitato a Quadrelle. Successivamente a Monteforte Irpino. Pare che vivesse da sola. Roberta lavorava come cuoca presso un ristorante di Avella. La salma si trova presso l'ospedale di Nola. Era stato un passante a trovare la 35enne riversa a terra in una pozza di sangue.