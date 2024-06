C'è un filmato composto da alcune immagini che ricostruiscono il percorso fatto da Roberta Beckmann Hoffman fino allo scalone del belvedere di Quadrelle, da dove la 35enne è precipitata da un'altezza di sette metri. Era da sola quella sera di venerdì scorso. Il video, insieme ai risultati dell'autopsia, potrebbe chiarire il mistero sulla morte della ragazza. Un tragico incidente.

APPROFONDIMENTI Quadrelle, cade da un muretto di 7 metri: ipotesi incidente Napoli, via Aniello Falcone: 19enne cade per oltre sei metri Costiera amalfitana, turista californiano cade in un dirupo

La 35enne potrebbe essere caduta dal muretto accidentalmente mentre stava scattando delle foto al tramonto. Oppure potrebbe essere stata colta improvvisamente da una crisi epilettica (patologia di cui soffriva da quando era piccola) che l'ha fatta precipitare giù. Intanto, si attende il nulla osta del medico legale e il provvedimento del magistrato per liberare la salma e consegnarla alla famiglia. Roberta Beckmann Hoffman sarà cremata per decisione della famiglia. I genitori attendono le sue ceneri in Brasile. E dagli amici del Mandamento un messaggio di affetto e cordoglio: «Ti ricorderemo sempre con i tuoi tramonti».

Il filmato è stato elaborato dai carabinieri della Compagnia di Baiano e del Nucleo Investigativo che hanno raccolto una serie di frame estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Immagini nelle quali è immortalata la giovane 35enne brasiliana prima che precipitasse dal muretto del belvedere in località Fusaro. Sarebbero nove le telecamere che sono state visionate dalle quali si sono potuti ricostruire i movimenti della ragazza. A questi accertamenti si aggiungono le analisi delle tracce rilevate sul luogo dove la 35enne è volata giù.

Le risultanze del video verranno confrontate con i risultati dell'esame autoptico che si è svolto l'altro ieri presso l'obitorio dell'ospedale Moscati. Sul suo corpo sarebbero state riscontrate fratture multiple e un trauma cranico importante. Si dovranno attendere trenta giorni per avere la relazione del medico sugli accertamenti necroscopici. Si potrà così chiarire il mistero su una vicenda che da cinque giorni tiene con il fiato sospeso le comunità di Quadrelle e di tutto il Mandamento. Ad eseguire gli accertamenti necroscopici è stato il medico legale Giovanni Zotti al quale la Procura della Repubblica di Avellino (titolare del fascicolo è il magistrato Cecilia Annecchini) ha conferito l'incarico.

Ad assistere alla procedura il fratello 25enne di Roberta, Eduardo Semirucha Hoffmann giunto in città da Dublino dove vive da anni con alcuni familiari. Il giovane è stato accompagnato dall'avvocato Cristina Mancini che sta dando il massimo supporto alla famiglia sia sul piano morale sia per le varie procedure burocratiche. Un dramma che ha gettato nello sconforto familiari e popolazione del Baianese. «Vogliamo la verità": è la richiesta del fratello Eduardo che rimarrà in Irpinia fino a quando non verranno concluse le pratiche. Anche un altro fratello di Roberta, Ayrton Pablo Hoffman, sta seguendo la vicenda. La famiglia è stata contattata dall'Ambasciata di Roma.

Le ceneri di Roberta, dopo la cremazione, torneranno nella sua terra natale. Roberta Beckmann Hoffman si trovava in Irpinia da poco tempo. Ha risieduto per alcuni mesi nel comune di Quadrelle. Aveva anche avviato le pratiche per ottenere la cittadinanza italiana. Era legata sentimentalmente a un uomo originario del Mandamento. Era domiciliata a Monteforte Irpino e lavorava presso un ristorante di Avella come cuoca. La sua passione era la fotografia. Pochi minuti prima della sua morte aveva scattato delle immagini spettacolari dal belvedere di Quadrelle che riprendevano il panorama di Mugnano del Cardinale e del castello Del Litto. Immagini artistiche condivise da undicimila follower. Dopo aver pubblicato tre foto, è poi precipitata dal muretto compiendo un volo di sette metri.