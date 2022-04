Il vento fa volare la copertura della chiesa: a rischio due campane

Le forti raffiche di vento che si sono registrate in Irpinia hanno divelto la copertura della Chiesa dell'Assunta, con il rischio di far venire giù le due preziose campane risalenti al 1889. Tre le squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato con l'ausilio dell'autogru e dell'autoscala per rimuovere tutte le parti pericolanti e recuperare le due campane, che sono state posizionate in luogo sicuro. Danni si sono verificati a due autovetture parcheggiate nei pressi e un'abitazione limitrofa. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino hanno lavorato ore per mettere in sicurezza la struttura.

