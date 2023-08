Quaglietta, tappenti volanti e lampade magiche al «Borgo delle favole... d'Oriente»

Dal 5 al 15 agosto, tutti i giorni, al sito medievale di Quaglietta atmosfere d’Oriente con la IV edizione del “Borgo delle Favole” di “Ma dove vivono i cartoni?” Le magiche atmosfere da “Mille e una notte” inebrieranno il fantastico Borgo Medievale di Quaglietta, Calabritto, con la IV edizione del “Borgo delle Favole” che quest’anno diventa “Il Borgo d’Oriente” per catapultare i visitatori in una esperienza unica e imperdibile con odori e tradizioni del Medioriente. Nuova veste e tante novità, quindi, per la kermesse collaudata ormai da quattro anni e di grande successo sulla scia dei progetti di family experience di “Ma dove vivono i cartoni?” e per la promozione del turismo di prossimità. Un monito, quindi, a visitare i meravigliosi siti nostrani. La manifestazione è promossa da “Ma dove vivono i cartoni?”, di Aurora Manuele, con la partecipazione della Pro Loco Acquae Electae e con il patrocinio del Comune di Calabritto, nella persona del sindaco Mimmo Centanni. Ha la direzione artistica di Francesco Chiaiese. Per dieci giorni, da sabato 5 agosto fino a Ferragosto, l’intero borgo medioevale di Quaglietta, luogo straordinario e incantato risalente al 1100 con alla cima il fantastico Castello Normanno, sarà totalmente abitato e animato, per tutta la durata della manifestazione, da personaggi delle fiabe classiche e in particolare dai protagonisti delle atmosfere orientali come usciti dalla storica raccolta di racconti orientale “Mille e una notte” risalente al 900 d.C.

Così i visitatori, accolti dai personaggi delle favole e dagli eroi più amati, dovranno seguire le avventure del giovane Alladin e le sue peripezie per conquistare la bella principessa Jasmine, figlia del Sultano. Il Borgo, infatti, rievocherà le atmosfere della città di Agrabah, proprio quella in cui è ambientata la storia di Alladin, con le stradine inerpicate piene di persone, odori e storie orientali. Non mancheranno il Genio, la Lampada, il Tappeto Volante e tutti gli aiutanti di Alladin che dovranno consentire al giovane innamorato, insieme ai bambini in un’esperienza altamente immersiva, di sconfiggere il male per far trionfare il bene. Infatti, i bambini protagonisti ma anche gli adulti, dovranno aiutare Alladin a sfuggire ai tranelli del malefico Jafar e dei 40 ladroni affinchè la storia possa concludersi come in ogni fiaba che si rispetti “… E vissero felici e contenti”.

Durante l’incantato e avventuroso viaggio interattivo fino alla cima del Borgo di Quaglietta, dove si erge il meraviglioso Castello, i partecipanti incontreranno personaggi, storie e attività da fiaba. Grande novità di quest’anno, firmata “Ma dove vivono i cartoni?”, è il fantastico Mercato Orientale che ricorda il tradizionale suq di Marrakech dove è ambientata la storia di Alladin. Entrando qui attraverso la porta d’Oriente si potranno trovare e acquistare incensi, lampade etappeti oltre che oggetti tipici del Medioriente.

Non solo Oriente nel percorso interattivo. Si potranno incontrare, infatti, personaggi classici e amati da grandi e piccini come la Principessa Aurora, Trilly, Capitan Uncino e tanti altri. Con i loro eroi del cuore i bambini potranno vivere fantastiche avventure e “volare sul tappeto volante” come nel più bello dei sogni e tutti i loro desideri potranno realizzarsi. Non mancheranno spettacoli dal vivo e musical come “In fondo al mar”, lo show ispirato alla Sirenetta di Disney che proprio in questo periodo è nelle sale cinematografiche, che rievoca straordinarie storie marine.

Infine, si potrà assistere al Musical ispirato ad Alladin, cantato e ballato dal vivo, con un mix di canzoni che coinvolgerà i partecipanti in un momento di grande pregio artistico.

«Quest’anno ci siamo ispirati all’Oriente- ha detto la responsabile Aurora Manuele- trasformando il meraviglioso Borgo di Quaglietta, con cui la sinergia è ormai consolidata, in un posto incantato ispirato alle Mille e una notte. Ma nella straordinaria avventura non mancheranno i personaggi delle fiabe classiche.

Oltre all’importanza dell’evento fantastico che nasce dal nostro progetto di family-exerience, ormai lanciato da cinque anni non solo in Campania ma anche in altre regioni d’Italia, e che ha lo scopo di coinvolgere in momenti ludici e costruttivi non solo i bambini ma anche i loro familiari, il nostro scopo è quello di promuovere il turismo di prossimità».