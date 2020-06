Quattro minorenni costretti a vivere in casa tra rifiuti e degrado. La triste storia viene dal centro abitato del Tricolle, dove la Polizia Municipale ha tolto dallo stato di abbandono assoluto quattro bambini, di cui solo uno aveva 12 anni. Sono stati trovati in condizioni disumane e igienico-sanitarie molto precarie all'interno di un letto e tra ammassi di rifiuti. La vicenda è ora al vaglio della Procura della Repubblica di Benevento e del Tribunale per i minorenni di Napoli. La segnalazione è giunta da alcuni vicini che sentivano nell'androne della scala una presenza sempre più insistente di odori nauseabondi che giungevano da quella abitazione. Negli ultimi giorni addirittura i vicini non sentivano più le voci o i pianti dei bambini; un fatto che ha preoccupato quanti ogni giorno erano costretti a passare davanti a quella abitazione con un fazzoletto davanti alla bocca.



Una pattuglia dei caschi bianchi del Comando Municipale del Tricolle ha quindi bussato all'abitazione della famiglia per un controllo e per fugare qualsiasi dubbio. Quando la mamma dei bambini ha aperto, i vigili urbani si sono trovati di fronte ad una scena davvero sconcertante: i bimbi erano fermi, uno vicino all'altro, silenziosi ed impauriti, coperti da un lenzuolo, quasi invisibili tra la spazzatura presente in ogni angolo della casa, che in qualche punto superava anche il metro e mezzo. Tra l'altro il degrado era visibile e percepibile ovunque perché non solo nella cucina ma anche nella stanza da letto c'erano cibo in putrefazione, pentole, piatti e posate incrostate. Insomma una situazione indescrivibile che ha segnato non poco gli operanti e che li ha costretti ad operare con la massima tutela per i minori. L'ultima volta i bambini sono stati visti a scuola prima della chiusura di marzo, poi da allora nessuno aveva avuto più modo di notarli fuori da quella casa, né per schiamazzare né per giocare.



Al vaglio c'è anche la presenza delle lezioni del 12enne con la didattica a distanza. La Polizia Municipale ha effettuato infatti degli accertamenti incrociati per sapere la posizione socioeconomica della famiglia, quindi, dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie, il fatto è stato portato all'attenzione del Piano di Zona Sociale del comune del Tricolle che ha immediatamente provveduto a trasferire in una struttura protetta della provincia di Avellino i quattro bambini. Questi sono stati sottoposti alle cure mediche del caso perché oltre a vivere nella sporcizia più assoluta erano anche malnutriti. Stando alle prime indiscrezioni non presentano segni di violenza, ma i medici non escludono che possano aver subito un trauma psicologico perché le loro vite sono state segnate profondamente per cui sarebbe necessario lavorare con un team di esperti psicologi per ridare quella serenità e quella certezza di cui ne hanno bisogno.



I vigili urbani, dopo avere raccolto tutti gli elementi utili per ricostruire la situazione, hanno avviato segnalazione alle Autorità giudiziarie competenti per cui non si esclude che ci siano tutti gli estremi per un procedimento di maltrattamento in danno ai minori a carico dei genitori. A quanto pare entrambi non lavorano e vivono in uno stato economico di indigenza. Il caso ha scosso non poco la comunità di Ariano per le condizioni in cui erano costretti a vivere i quattro piccoli. Gli enti sociali e le associazioni di riferimento nelle prossime si occuperanno della vicenda per cercare di dare un futuro migliore ai quattro minori.

