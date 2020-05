Quattromila euro per un pacco di riso. Truffatori in azione a Conza della Campania: vittima una settantenne. L’anziana nella mattinata ha ricevuto una telefonata da un uomo che, spacciandosi per suo nipote, le ha chiesto di ritirare un pacco a lui destinato pagando 8mila euro. Contemporaneamente un complice si presentato a casa della vittima che gli ha consegnato denaro contante e vari monili in oro per un valore complessivo di circa 4mila euro per quel plico contenente solo un pacco di riso. Il malfattore si è poi dileguato. La settantenne si è accorta della truffa solo dopo aver contattato il nipote. I carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno avviato le indagini. © RIPRODUZIONE RISERVATA