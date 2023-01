Il 26 maggio 1992 è una data scolpita nella storia del santuario di Montevergine e della comunità benedettina: è il giorno in cui il futuro papa Benedetto XVI si recò in pio pellegrinaggio, accolto dall’allora abate Francesco Pio Tamborrino e, tra gli altri, dal giovane novizio Riccardo Luca Guariglia, che anni dopo avrebbe assunto la guida della comunità. I monaci più anziani, come padre Andrea Cardin, ricordano bene quella giornata in cui al santuario era atteso il Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede nonché presidente della Commissione teologica internazionale e della Pontificia Commissione biblica. L’occasione per far visita ad una delle icone mariane più venerate nel mondo fu il settantesimo compleanno dell’arcivescovo Alberto Bovone, allora segretario della Congregazione. Fu un pellegrinaggio come ogni anno se ne svolgono tanti, ma con una guida spirituale d’eccezione.

APPROFONDIMENTI Papa Francesco e le dimissioni, il pensiero della rinuncia accarezza anche Bergoglio Ratzinger, le ultime parole: «Signore, ti amo». Da oggi l’omaggio dei pellegrini a San Pietro, giovedì i funerali «Quel giorno con Ratzinger al santuario di Montevergine»

L'allora cardinale Joseph Ratzinger, per l'occasione accompagnato da tutti i componenti della Congregazione e da alcuni familiari di monsignor Bovone, aveva già manifestato la sua venerazione e devozione per la Madonna di Montevergine. Un legame antico e profondo, consolidatosi negli anni ma con una genesi che affonda le radici nell'età della fanciullezza.

D'altronde, da sacerdote prima e da papa poi, Joseph Ratzinger ha sempre manifestato la centralità di Maria nel suo percorso spirituale, nato attraverso la recita del Rosario insegnatogli dai genitori ed arricchitosi, da bambino, con i pellegrinaggi che insieme al fratello George e alla sorella Maria, effettuava al Santuario mariano bavarese di Altötting, dove si venera la statua di una Madonna Nera a cui, nel 2006, il papa donò il suo anello episcopale, da allora incastonato nello scettro della Vergine. Questo punto di contatto con la sua infanzia, il ricordo dei momenti di preghiera vissuti con i fratelli, la devozione mariana, nel tempo avevano fatto crescere il legame del futuro papa Benedetto XVI con Mamma Schiavona.



«La visita del 1992 fu un momento di grande partecipazione», ricorda oggi l'abate Guariglia, che in quel giorno di primavera, da giovane novizio, accolse insieme all'abate Tamborrino e i confratelli il cardinale Ratzinger. «Ricordo che fu una giornata festante, ma ricordo anche la grande curiosità manifestata dal cardinale per la Madonna di Montevergine e per l'intero complesso del santuario». Fu proprio il cardinale Ratzinger, quel giorno, a presiedere la celebrazione eucaristica dall'altare maggiore della basilica prima di visitare il museo e soprattutto la biblioteca, cui dedicò grande attenzione e dove ebbe modo di approfondire, attraverso la consultazione di alcuni testi, gli studi teologici che stava portando avanti in quel periodo. Dopo quella visita, il legame tra Ratzinger e la Madonna di Montevergine divenne ancora più profondo, come lo stesso papa Benedetto XVI ebbe modo di confidare proprio all'attuale abate Guariglia. «Nel corso di una udienza privata, nel 2012, il papa mi rappresentò il suo desiderio di venire in visita ufficiale al Santuario. Sarebbe stata per la comunità e per i fedeli un'occasione unica, storica. Poi - ricorda padre Guariglia - pochi mesi dopo quel colloquio, intervennero le dimissioni e quel desiderio rimase tale». Nella giornata di giovedì 5 gennaio, in cui a Roma si svolgeranno, in piazza San Pietro, i funerali di papa Ratzinger, la comunità benedettina pregherà per lui con due messe in suffragio, che saranno celebrate nella basilica maggiore di Montevergine alle 8.30 e nella cappella dell'abbazia del Loreto alle 8.