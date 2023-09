Ra.I.D Festivals 2023: venerdì 8 settembre doppia performance al Chiostro di Santa Chiara

Venerdì 8 settembre il Chiostro Monumentale di S. Chiara ospita due performance distinte. In scena prima la Compagnia siciliana Petranuradanza in “Sciara”, coreografie e regia di Salvatore Romania e Laura Odierna (danzatori Francesco Bax e Konstyantyn Hryhor'yev).

Sciara, ovvero genesi, è un quadro shortime tratto dall’opera completa di “Sciara.2”. Un filo invisibile unisce l’uomo e la Terra, un flusso unico che nasce e cresce insieme, in cui il corpo è lo strumento che consente di mantenere salda l’unione tra questi due poli in un rapporto simbiotico e nello stesso tempo autonomo. Subito dopo “Mala tempora” di Tiziana Petrone (lei gioca in casa, è di Solofra), performance di teatro danza che focalizza la sua attenzione sul tempo e l’errore umano di deformarne il concetto per raggiungere la propria eternità. Lo ha adeguato alle esigenze della catena di montaggio, riducendolo a misura della produzione industriale. Lo ha compresso fino ad azzerarlo, rendendo tutto più veloce e immediato.

Ra.I.D Festivals ospita “Come as you are”: l'arte nuda da ogni pregiudizio

Seconda delle undici giornate dedicate alle nove arti: architettura, cinema, danza, fumetto, fotografia, letteratura, musica, pittura e scultura. La rassegna interregionale di danza ospita “Come as you are: l’arte nuda da ogni pregiudizio”, messo in piedi da Borderline Danza e progetto speciale Mic 2023. Nella Sala Archi del Chiostro S. Chiara la presentazione del fumetto “Fratelli di libertà” e a seguire proiezioni cinematografiche a tema e mostra planimetrie old Solofra.

L’ingresso è libero.