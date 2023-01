Con la prima neve, tra i vari disagi, l'Irpinia deve fare anche i conti con le difficoltà riscontrate dagli operatori per il servizio della raccolta dei rifiuti. Problematica che ha riguardato gli ultimi due giorni, quando non sempre, a causa di strade impraticabili, si è riusciti a raggiungere tutti i comuni o alcune zone rurali. Evidente che, in particolare, proprio le amministrazioni degli enti locali, si sono fatte trovare impreparate rispetto all'allerta meteo e non hanno tenuto pulite le arterie viarie di competenza, mentre gli assi di collegamento più importanti sono risultati sgomberi e transitabili.

A dare conto della situazione è la stessa società dei rifiuti che opera su tutto il territorio. Irpiniambiente - si legge in un comunicato - informa che a causa delle avverse condizioni meteo, nella giornata di sabato 21 gennaio in alcuni comuni, le raccolte ed i servizi di spazzamento non sono stati effettuati o effettuati solo parzialmente. In particolare si sono registrate interruzioni dei servizi nei comuni maggiormente interessati dagli accumuli di neve a partire dalla nottata appena trascorsa (quella tra venerdì e sabato, ndr). In pratica, secondo quanto si apprende, nel capoluogo il servizio programmato è stato svolto al 90%, mentre sul territorio provinciale non è stato possibile operare, o lo si è fatto in maniera ridotta, nel 75% dei comuni.

I problemi maggiori sono stati riscontrati nei centri a partire dai 500 metri di altezza sul livello del mare. Quota che, a quanto pare, rispetto alla neve caduta è diventata irraggiungibile per lo stato in cui erano le strade. E così il servizio è sostanzialmente saltato ad Ariano, San Nicola Baronia, Castelbaronia, buona parte della Valle Ufita e dall'Alta Irpinia. Seguendo il tragitto dell'Ofantina, in particolare, problemi si sono riscontrati a Volturara, Chiusano San Domenico, Castelvetere, Montemarano e, proseguendo, tra gli altri, nei comuni di Lioni, Montella e Sant'Angelo dei Lombardi, così come in altri paesi del comprensorio. Dall'altro versante, non sono stati raggiunti Sorbo Serpico, Salza Irpina, Candida, Montemiletto e Montefalcione, con Manocalzati e Montefredane nei quali il servizio è stato effettuato solo parzialmente. C'è poi la zona del Partenio, con i paesi off-limits di Capriglia, Grottolella, Ospedaletto e Sant'Angelo a Scala.

Questo solo per citarne alcuni. L'impossibilità di svolgere con regolarità il servizio - si legge ancora nella nota della società di via Cannaviello - è stata determinata non solo dall'impraticabilità di alcune strade per raggiungere le utenze in alcuni comuni, ma anche per gli impianti dislocati in aree dove gli accumuli di neve sono già cospicui. Pertanto, anche in assenza di neve o in condizioni per le quali è sembrato possibile effettuare le raccolte, queste non sono state effettuate perché l'impianto di destinazione non è risultato raggiungibile. In questo passaggio il riferimento va soprattutto alla struttura dove viene portato il vetro a Rocca San Felice.

Qui i compattatori non sono riusciti ad arrivare per le precarie condizioni di sicurezza della bretella che presentava già diversi centimetri di neve fresca posata sull'asfalto. Dunque, rispetto ai grossi mezzi da far salire anche su tratti con una discreta pendenza non c'erano le condizioni di sicurezza necessarie. Gli uffici operativi della società, unitamente al management aziendale - riprende l'informativa diffusa anche sulla pagina facebook - stanno verificando tutte le condizioni di difficoltà, e si impegnano a ripristinare i servizi in assenza di condizioni di rischio. Anche per la giornata di domenica, in alcune aree della provincia di Avellino, si prevedono ulteriori precipitazioni nevose, e pertanto, l'effettuazione delle raccolte a partire da domenica notte sarà valutata al momento dell'avvio del servizio, considerando prioritaria l'effettuazione dello stesso in garanzia della tutela delle comunità servite e delle maestranze. Aggiornamenti in merito ai servizi previsti a partire dalla notte di lunedì saranno forniti nella giornata di domani (oggi). Insomma, sugli sviluppi della situazione meteorologica in Irpinia riflettori accesi anche sa parte della partecipata dei rifiuti che lavora prevalentemente di notte.