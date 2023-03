Raccolta rifiuti, confermato lo sciopero

Fumata nera al tavolo in Prefettura, resta confermato lo sciopero degli operatori di IrpiniAmbiente proclamato per il 20 e 21 marzo. Dopo il tentativo dell’amministratore unico della partecipata della Provincia, Claudio Crivaro, non sortisce effetti diversi anche quello del prefetto di Avellino Paola Spena.

In pratica la quasi totalità della comunità irpina si appresta a subire i disagi di 48 ore continuative, tra lunedì e martedì prossimi, senza che sul territorio venga svolto il servizio di igiene urbana e raccolta dei rifiuti.



I sindacati sottolineano di aver provato a limare le posizioni ma di fronte alla rigidità del sindaco di Avellino Gianluca Festa e del presidente dell'Ato Vittorio D'Alessio non c'è stata altra scelta.