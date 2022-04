Raccordo Avellino-Salerno, con l'auto giù nel dirupo: ferito 48enne di Vico

Sbanda con l’auto, sfonda il guard-rail, va giù nel dirupo e finisce a pochi passi dall’alveo del fiume Sabato. L’incidente stradale si è verificato lungo il raccordo autostradale Avellino - Salerno, al Km. 22 in direzione del capoluogo irpino, nel territorio del comune di Serino.

Coinvolta una sola autovettura. A bordo un uomo di 48 anni di Vico Equense in provincia di Napoli. Il conducente del veicolo è rimasto ferito. E’ stato necessario il trasporto presso il pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino da parte dei sanitari del 118. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco del comando provinciale irpino, che hanno dato assistenza anche per il recupero.