Raccordo Avellino-Salerno, con il Suv giù nella scarpata

Perde il controllo del Suv e finisce nella scarpata.

Incidente nel tardo pomeriggio lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno, non lontano dallo svincolo per Serino.

Per recuperare il veicolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale irpino.

Per il conducente della macchina non ci sono state particolari conseguenze, nonostante il volo compiuto al di sotto della carreggiata.

Sul posto gli agenti della Polizia Stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente e per evitare problemi alla circolazione durante le operazioni di soccorso e di recupero del mezzo. Una distrazione sarebbe alla base del sinistro, che non ha coinvolto altri veicoli.