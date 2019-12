Ultimo aggiornamento: 09:18

«Atripalda non ha paura. Grande solidarietà ai commercianti e al titolare dell'azienda danneggiata». A parlare è il sindaco di Atripaldaieri mattina durante la manifestazione Christmas Shopping organizzata dai commercianti atripaldesi per il Natale nel centro città, ha ricordato l'episodio. Mentre lungo via Roma, la strada dello shopping tra vetrine scintillanti dei negozi, villaggio di Babbo Natale, street food, artisti di strada, musica e tante persone accorse si respirava aria di Natale, lungo via Fiume il giovane commerciante, con il papà Vincenzo e alcuni amici lavorano sodo per riaprire entro pochi giorni la formaggeria Fior di bontà di Atripalda andata in fiamme venerdì notte.Anche ieri sono stati tanti i messaggi di incoraggiamento e di affetto, gli inviti a non arrendersi e ad andare avanti al giovane titolare. L'indagine dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Avellino e della locale stazione batte la pista dolosa mentre si attendono gli esami dei prelievi effettuati dagli uomini del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, intervenuti prontamente a spegnere l'incendio.«Non mi esprimo sull'episodio in se che è sotto indagine, ci sono varie ipotesi aperte e aspettiamo il lavoro degli inquirenti prosegue Spagnuolo - . Certamente anche se c'è questo fondato dubbio che possa trattarsi di un atto malavitoso o di una bravata, attendiamo gli esiti. Posso però affermare che Atripalda è una realtà sana, una realtà compatta che è stata oggetto di un'attività di prevenzione da parte delle forze dell'ordine negli ultimi anni molto incisiva. Continueremo a lavorare con le forze dell'ordine. Siamo una realtà impermeabile a situazioni che provengono dall'esterno, in quanto il tessuto economico e sociale in città si presenta abbastanza sano. Faremo gruppo e lavoreremo insieme alle forze dell'ordine, che continuità con il passato, operano per dare risposte».con la sua voglia di riaprire quanto prima l'attività commerciale testimonia di una città che non ha timori: «Atripalda non ha paura prosegue la fascia tricolore -. Atripalda ha sempre avuto una tradizione di tipo commerciale ed economico sotto la luce del sole, sa come operare e sa come difendersi. E sa che la prima difesa è quella di lavorare fianco a fianco con le forze dell'ordine. Se dovesse essere vera l'ipotesi di questa ombra che viene da fuori saremo compatti a respingerla».Intanto la città negli ultimi mesi è stata colpita da un'escalation di furti mentre il sistema di videosorveglianza comunale resta spento. I cittadini chiedono più telecamere dal centro alle contrade rurali: «I furti stanno interessando un po' tutta l'Irpinia, soprattutto i paesi dell'hinterland avellinese conclude il sindaco -. Ci rendiamo conto che è più complesso per le forze dell'ordine fermare questo fenomeno. Abbiamo anche visto in questi giorni che qualche primo arresto c'è stato e dobbiamo avere fiducia nel lavoro delle forze dell'ordine. Come Amministrazione stiamo completando tutto il riassetto dell'impianto di videosorveglianza e penso che nel mese di gennaio dovremmo aver risolto tutto, avendo così a disposizione un ulteriore strumento per aiutare le forze dell'ordine nel combattere questo fenomeno».Anche l'assessore al Commercioinfine esprime solidarietà e vicinanza al giovane commerciante Luca Nappa: «Stare tutti uniti, farci forza luno con l'altro e andare avanti senza nessuna paura dichi viene ad Atripalda e vuole attaccare le attività commerciali. Da oggi ci sarà un controllo più serrato sul territorio. Il nuovo comandante dei Carabinieri di Atripalda è già al lavoro e spero che quanto accaduto resti solo un episodio isolato».