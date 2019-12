Dalle immagini della videosorveglianza la verità sull'incendio al negozio di detersivi e casalinghi di Monteforte Irpino «Il genio del pulito».

I Carabinieri della Compagnia di Baiano, coordinati dal capitano Antonio Antonazzo, hanno acquisito i frame dell'occhio elettronico sia delle telecamere del locale sia di quelle posizionate lungo via Nazionale Alvanella. I militari visioneranno anche i verbali redatti dai Vigili del fuoco del Comando provinciale per avere altri elementi utili alle indagini.

Il provvidenziale intervento dei caschi rossi ha scongiurato ulteriori danni all'esercizio commerciale aperto solo il 10 ottobre scorso. I danni sono comunque importanti, secondo il proprietario Francesco Improta, ammontano a 12mila euro. Al momento i Carabinieri non escludono alcuna ipotesi. Si seguono diverse piste: dal racket, alla vendetta personale, senza abbandonare del tutto la strada (che in questa fase appare le meno probabile) del fatto accidentale.

Il titolare ha negato di avere subito minacce. E ha ribadito che nessuno gli ha chiesto denaro da quando ha avviato l'attività. Nonostante la giovane età, Improta originario della provincia di Napoli, ma residente a Monteforte Irpino è nel settore da anni e in poco più di due mesi la sua azienda di commercio è diventata subito gettonatissima. Ora è determinato a riaprire i battenti nel giro di poco tempo. Le fiamme si sono sviluppate fuori dal negozio, poi si sono propagate dentro. Le alte temperature hanno danneggiato una parte dei prodotti in vendita. Notevole la paura per gli abitanti della palazzina dove è ubicato il negozio.

Fiamme e fumo hanno messo in allarme i residenti. Dopo aver spento il rogo i Vigili del fuoco e i Carabinieri hanno effettuato un accurato sopralluogo. Tutti elementi che serviranno per ricostruire un quadro completo per arrivare alla verità. Restano tanti interrogativi, ma i militari della Stazione di Monteforte Irpino e i colleghi della Compagnia di Baiano stanno lavorando senza sosta. Lo stesso stanno facendo quelli della Compagnia di Avellino e della Stazione di Atripalda per fare luce sugli attentati che hanno interessato a metà dicembre e qualche giorno fa due formaggerie della città del Sabato. Nell'ultimo caso, uno dei presunti attentatori sarebbe rimasto ferito al volto mentre appiccava il fuoco. Ciò potrebbe aiutare i Carabinieri a individuare i responsabili di quel fatto.

C'è allarme, comunque, nell'hinterland del capoluogo. Dopo la Cgil con il segretario generale Franco Fiordellisi, anche Rifondazione Comunista mette sotto i riflettori le vicende di Monteforte Irpino e di Atripalda. «La solidarietà ai commercianti colpiti, alla quale ci associamo, va bene ma non basta scrivono in una nota il segretario Tony Della Pia e il dirigente Luigi Caputo -. Prendiamo atto del fatto che nessun soggetto politico e istituzionale vuole pronunciare la parola racket, ma si tratta di sapere se questo fenomeno è presente, e in che misura, ad Atripalda, come appare purtroppo probabile. Di sicuro, non possiamo accettare che il tutto venga liquidato quale effetto di bravate, come si tentò di fare in anni non lontani».

Secondo il Prc la popolazione «va coinvolta nell'informazione e nella discussione dei problemi». Su Atripalda chiedono un Consiglio comunale.

«Il sindaco e la giunta scendano dalla torre d'avorio su cui si sono collocati rimarcano i due esponenti di Rifondazione - e comincino a condividere realmente i problemi della cittadinanza. Va inoltre intensificata la collaborazione con i Comuni vicini, anche alla luce dell'episodio analogo avvenuto a Monteforte e, soprattutto, di quanto emerso in termini di criminalità organizzata ad Avellino negli ultimi mesi. Non tutto può essere demandato al Comitato per l'ordine pubblico», concludono i due rappresentanti del Prc.

