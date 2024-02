Non era facile né tantomeno scontato. BigMama conferma il suo essere personaggio abbinato alla genuinità, al suo essere naturalmente empatica. È BigMama mania. Gruppi di ascolto per seguirla in Tv e sui social non solo a San Michele di Serino, suo paese d'origine. Sarebbe potuta anche scomparire nei meandri del palinsesto, soprattutto quello di martedì sera quando si è esibita oltre la mezzanotte, o nel calderone dei 30 big, o dei diversi brani fotocopia. Ed invece ha saputo emergere con naturalezza, anche gestendo qualche momento d'impaccio. Si è commossa ed ha fatto commuovere. In quell'abbraccio ad Amadeus nella serata d'esordio c'era molto del suo essere sfacciatamente vera. Finisce in lacrime con dedica ai genitori.

Sono in tanti in queste ore ad aver postato in rete le parole della sua canzone: Vorresti solo un altro corpo / Ma a quale costo? / Guarda me / Adesso sono un'altra / La rabbia non ti basta / Hai cose da dire / Se ti perdi segui me.

Un messaggio chiaro e diretto, un invito a chi si è trovato e si trova a vivere situazioni simili a quelle che ha dovuto superare Marianna, prima che proprio BigMama l'aiutasse a vincere la battaglia con la vita attraverso la musica.

"La rabbia non ti basta" motiva chi vive un'adolescenza complessa ad avere cura di sé stesso. BigMama si diverte, gioca con il palco e con il pubblico. Ha messo d'accordo tutti anche in Irpinia: un plebiscito di consensi in rete. C'è anche chi scrive: "Se fossi donna, sarei come lei". Ha fatto anche la felicità di chi l'ha scelta per il FantaSanremo: il vestito nero, l'accenno di twerking, l'abbraccio al conduttore, il pianto hanno pagato meglio di suggerimenti per il banco-lotto.

Dietro al personaggio c'è la musica: il suo rap si mischia con la dance in un Festival dominato dal meticciamento, in cui il peso della tradizione della classica canzone santemese in qualche modo sta contaminando l'hip hop e non il viceversa, al netto di chi, come i Ricchi e Poveri ha raggiunto la pace dei consensi e si permettere anche il lusso di esplorare nuovi sentieri. C'è poi la gara. Una curiosità nella prima serata: l'esibizione di BigMama è coincisa nel momento di picco dello share alle 00.15 on il 70,1%. In quel momento 7 italiani su 10, tra quelli incollati alla televisione, stava guardando proprio lei. Ieri sera la seconda esibizione.

BigMama è stata la nona a scendere le scale accompagnata da I tre contribuendo anche lei alla novità di quest'anno: i 15 big sono stati introdotti dai 15 colleghi "a riposo" e di cui è stato fatto ascoltare un breve refrain del brano: un modo per far ascoltare di nuovo tutto i brani. Questa sera BigMama ripeterà da accompagnatrice l'uscita sul palco, mentre venerdì sera avrà con sé Gaia, la Nina e Sissi nella serata dedicata alle cover. Insieme canteranno Lady Marmalade, brano del 1974 fu portato al successo dai Labelle e noto soprattutto per il suo ritornello: Voulez-vous coucher avec moi, ce soir? (Vorrebbe venire a letto con me, stasera?).