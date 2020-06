Manette per un rapinatore di Napoli, ritenuto l’autore di un colpo messo a segno ad Avellino ai danni di una ragazza cinese che rimase ferita. Quelle scene, riprese con gli smartphone da alcuni testimoni, finirono pochi secondi dopo anche su Facebook e sugli altri social network. Gli agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto il 50enne di Napoli, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip presso il Tribunale di Avellino su richiesta della locale Procura. L’uomo tentò di rubare l’Iphone ad un cittadina di nazionalità cinese. Nella centralissima Via Carducci, la giovane donna veniva avvicinata dal 50enne che, con la scusa di chiedere l’orario, le sfilò con una mossa fulminea lo smartphone, dandosi poi alla fuga. © RIPRODUZIONE RISERVATA