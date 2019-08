CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 2 Agosto 2019, 10:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un volo di alcuni metri prima del tremendo impatto al suolo. Poi urla e sirene dei mezzi dei soccorritori. Il parapiglia in via Circumvallazione ieri sera, intorno alle 19,45. Uno choc per residenti e passanti, quando si sono resi conto che una ragazza di appena 19 anni era finita giù dal terzo piano. La prima ipotesi è quella del tentativo di suicidio. Si sarebbe lanciata dal balcone dell'abitazione di famiglia in via Circumvallazione, nello stabile che ospita anche gli uffici dell'Arpac e confina con il complesso del conservatorio Cimarosa.