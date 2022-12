Ragazza segregata e incatenata in casa dalla madre, arrestato anche il fratello

E’ stato arrestato anche il fratello della ragazza segregata e legata in casa con una catena dalla madre. La terribile scoperta lo scorso 23 aprile ad Aiello del Sabato, alle porte di Avellino.

Furono i Carabinieri a portare alla luce la vicenda, dopo la denuncia della sorella della giovane. La madre carceriera venne ammanettata, mentre il padre è destinatario del divieto di avvicinamento ai figli. Questo pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale del capoluogo irpino, su richiesta della Procura, nei confronti del 21enne di Aiello del Sabato, fratello della vittima.

L'attività si inquadra nel contesto degli sviluppi dell'indagine relativa alla vicenda della giovane sequestrata in casa nel comune della Valle del Sabato, emersa nell'aprile scorso. La ragazza, oltre a essere picchiata e offesa dalla madre quotidianamente, era costretta a fare i propri bisogni in un secchio. Per lei cibo e acqua razionati. Un incubo durato due anni.