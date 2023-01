Raid a Montoro nell'abitazione dell'assessore Maria Rosa Lepre. Rubati monili in oro e denaro contante. Il furto avvenuto poco prima delle 19 dell'altro ieri, nell'immobile che si trova a pochi passi dal Municipio alla frazione Piano. I malviventi hanno messo a segno il colpo approfittando dell'assenza dei proprietari. Hanno fatto irruzione nella villetta, forzando gli infissi di una finestra al secondo piano. Sono stati trovati, infatti, segni di effrazione. Una volta dentro hanno fatto razzia di tutto ciò che c'era di valore: oggetti preziosi e contanti. Pochi minuti e poi sono fuggiti via, facendo perdere le loro tracce. L'amara sorpresa dei proprietari quando sono rientrati in casa. Hanno trovato le stanze sottosopra. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri della locale Stazione.

I militari dell'Arma hanno eseguito un sopralluogo e hanno avviato le indagini, raccogliendo elementi utili per tentare di risalire all'identità dei ladri. A mettere a segno il colpo probabilmente una banda composta da almeno due malviventi che sono entrati all'interno e un terzo complice forse a fare da palo. La visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza pubblica e privata potrebbe rivelarsi utile. Si tratta di un altro brutto episodio ai danni dell'assessora Lepre. Lo scorso novembre la sua abitazione finì al centro di una sparatoria tra banditi e polizia. I malviventi volevano mettere a segno una rapina, ma vennero intercettati e arrestati dagli agenti dopo lo scontro a fuoco. Tre colpi di arma da fuoco raggiunsero la villetta dell'assessore. Uno dei proiettili ferì suo marito al braccio sinistro mentre era intento a prepararsi un caffè in cucina. Rimediò una prognosi di trenta giorni.

L'altro ieri, dunque, il raid da parte di una banda di ladri. Negli ultimi mesi anche la zona del Montorese è assediata dai furti. Per tale emergenza il Comando Provinciale dei Carabinieri ha potenziato i controlli con più pattuglie. Una decina di giorni fa una banda di malviventi ha rapinato e aggredito un anziano di Forino. In seguito a tale vile episodio, a Palazzo di Governo si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, focalizzando nuovamente l'attenzione sui furti in abitazioni.



Nel mirino dei ladri nell'ultimo periodo anche l'hinterland avellinese e il Mandamento. In quest'ultima zona un mese fa fu arrestato e poi scarcerato per resistenza a pubblico ufficiale nell'ambito dei controlli finalizzati a contrastare i reati predatori, un 26enne del posto trovato con arnesi da scasso e coltelli. Il suo legale, Nicola D'Archi tiene a specificare in merito alla posizione del suo assistito che attualmente «non vi è alcuna imputazione inerenti ai furti in appartamento» in quanto «non trova riscontro né negli atti di indagine né tantomeno negli atti a supporto dell'arresto convalidato dal Gip e rimesso in libertà».