Montoro: raid doloso, distrutto dalle fiamme deposito agricolo

In famme un deposito agricolo a Montoro. Il fatto si è verificato alla frazione Figliuoli. All’interno della struttura in lamiere sono andati distrutti materiale e attrezzi vari. Il deposito era stato preso in fitto da una 60enne del posto. La pista principalmente seguita è quella dolosa.

Su quanto accaduto stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Solofra. I militari, guidati dal capitano Gianfranco Iannelli, hanno eseguito rilievi sul luogo del rogo e ascoltato anche la persona che gestiva il deposito agricolo. Hanno sentito anche altre testimonianze per capire se siano stati notati movimenti o persone sospette nelle ore precedenti al fatto. A spegnere le fiamme sono stati i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino che sono subito intervenuti sul posto dopo che un passante ha allerato la sala operativa di via Zigarelli.

La struttura è stata completamente avvolta dalle fiamme. Al termine delle operazioni di spegnimento i caschi rossi hanno eseguito gli accertamenti e redatto la relazione consegnata ai carabinieri. Non sono state trovate tracce di inneschi, ma ci sarebbero elementi che fanno propendere per l’azione dolosa.