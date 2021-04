Raid incendiari, bruciate tre auto ad Avellino e nell'hinterland

Tre auto incendiate durante la notte ad Avellino e Aiello del Sabato. Si segue la pista dolosa. Il primo si è verificato nel Rione Valle intorno in via Modestino Guaschino nel capoluogo. Il rogo ha interessato due vetture parcheggiate lungo la strada. Le fiamme si sono sprigionate dapprima da un veicolo è poi si sono propagate alla parte posteriore dell'altra auto in sosta.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Bimbo irpino muore dopo incidente in auto:lo zio verso il processo... LA DROGA Alta Irpinia, uomo trovato morto in casa:ucciso a 43 anni da... L'EMERGENZA Avellino, il Covid continua a correresindaci con il dubbio scuole

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di limitare I danni. Subito dopo un'altra squadra di caschi rossi è intervenuta ad Aiello del Sabato in via IV Novembre. A bruciare una Opel Zafira. L'auto è stata completamente divorata dalle fiamme. Sono in corso le indagini per entrambi gli incendi. Non si esclude che possa trattarsi di incendi dolosi. Indagano Carabinieri e Polizia.