È mistero sul rogo che ha distrutto una vettura ad Aiello del Sabato, alle porte di Avellino. Sono in corso accertamenti per l’incendio ha interessato una Ford C-Max parcheggiata in via Giordano Bruno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Solofra e i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnere le fiamme. Al momento non si esclude alcuna ipotesi da parte dei militari.

