Raid incendiario ai danni di una villetta a San Michele di Serino: si indaga

L’esterno di una casa data alle fiamme a San Michele di Serino. E’ stato un vicino ad accorgersi del rogo e a chiamare i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino. Al momento dell’incendio non c’era nessuno nella villetta. Le fiamme hanno interessato principalmente una finestra e le porte d’ingresso all’immobile ed al garage. E’ stato provvidenziale l’intervento dei caschi rossi per scongiurare conseguenze ben più gravi. Stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Solofra per scoprire l’autore del raid incendiario e le ragioni alla base del grave episodio.