Raid incendiario a Serino, due auto a fuoco

Ancora un raid incendiario in Irpinia. Questa volta è avvenuto a Serino. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Solofra per il rogo divampato questa notte in Via Lauri. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino.

Il fuoco ha principalmente danneggiato una Fiat Punto e si sono propagate a un'altra utilitaria parcheggiata nelle vicinanze. I caschi rossi hanno anche messo in sicurezza l'area e consegnato una prima informativa ai militari che hanno avviato le indagini. Quasi certa la natura dolosa dell'incendio.