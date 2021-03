Raid incendiario nel Vallo Lauro, distrutta una Lancia Musa

Notte di fuoco nel Vallo Lauro, in provincia di Avellino. Una Lancia Musa è stata completamente distrutta da un incendio. Era parcheggiata in una strada centrale di Taurano. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Baiano. I militari hanno raccolto una serie di elementi utili alle indagini. La pista principale battuta è quella del raid doloso. Non si escludono comunque altre ipotesi. Non sarebbero state trovate tracce di inneschi sul luogo dell'episodio.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Covid, la variante inglese colpisceun'infermiera già... LA PANDEMIA Covid, positivo un parroco di Montorodall'estate a oggi... L'EPIDEMIA Covid ad Avellino, vaccini per i docentiinoculati anche al Campo...

LEGGI ANCHE Napoli, tenta il furto di un'auto ma viene arrestato dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA