Raid nella sede dell'associazione Pianeta Autismo alla frazione di Bellizzi Irpino di Avellino. Un episodio che ha destato rabbia e indignazione. Le forze dell'ordine sono intervenute nell’ex scuola che ospita la cooperativa “Pianeta Autismo”, constatando che ignoti, dopo aver forzato la porta d’ingresso principale, si sono introdotti nella struttura, danneggiando con un estintore la porta dell’anfiteatro e tentando di introdursi in qualche ufficio. Dalle prime verifiche nulla risulta rubato. Indagini in corso per risalire ai responsabili. Si fa la conta dei danni. © RIPRODUZIONE RISERVATA