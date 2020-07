Colpo grosso in una stazione di servizio di Monteforte Irpino. Questa notte è stato perpetrato un furto all’interno di un bar-tabacchi ubicato in una stazione di servizio di Monteforte Irpino. I ladri, dopo aver forzato il portoncino d’ingresso, si sono introdotti nell’esercizio e rubato sigarette e registratore di cassa. In corso di quantificazione il bottino. Ma il danno sarebbe importante. Si spera nelle telecamere di videosorveglianza della stazione di servizio e in quelle degli impianti pubblici che si trovano nella zona. © RIPRODUZIONE RISERVATA