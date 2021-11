Raid vandalico nella redazione del «Quotidiano del Sud - Corriere dell'Irpinia» in via Annarumma ad Avellino. Nella notte ignoti si sono introdotti nella sede e hanno messo a soqquadro i locali, rovistando tra le carte. Nessuna attrezzatura tecnologica è stata portata via. Indaga la polizia. Sul posto la Digos.

«Si tratta di un gesto ignobile e gravissimo», dichiarano il segretario regionale del Sindacato unitario giornalisti della Campania Claudio Silvestri e il segretario provinciale di Avellino Amedeo Picariello. «Auspichiamo che le forze dell'ordine e magistratura facciano subito chiarezza su quanto accaduto, individuando i responsabili», aggiungono Silvestri e Picariello esprimendo solidarietà e vicinanza ai colleghi del quotidiano: «Ai giornalisti e al direttore Gianni Festa giunga il nostro abbraccio e l'esortazione a non fermarsi di fronte a nessun tipo di intimidazione. Il sindacato è dalla vostra parte».