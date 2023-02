Cassano Irpino: raid vandalico nella scuola, saltano le lezioni

Raid vandalico ai danni dell’istituto scolastico di Cassano Irpino. Ignoti, nel corso della notte scorsa, sono entrati all’interno dell’edificio e hanno danneggiato varie aule e una serie di estintori.

Non contenti hanno fatto lo stesso con lo scuolabus, parcheggiato nel piazzale della scuola. L’amministrazione comunale, insieme alla dirigenza, ha subito provveduto a far ripristinare gli ambienti, ma le lezioni non si sono potute tenere per consentire l’intervento.

Indagano i carabinieri per cercare di risalire agli autori degli atti vandalici. I militari hanno raccolto diversi elementi utili all’attività investigativa.