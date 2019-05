Mercoledì 8 Maggio 2019, 11:26

Rapina in pieno centro città ad Avellino. Questa mattina è stato messo a segno il colpo all’interno della filiale della Banca Popolare di Bari di via Partenio. Ad agire due malviventi armati di taglierino e con il volto travisato. I due sono poi riusciti a fuggire, facendo perdere le loro tracce. A seguito dell’allarme, presso la filiale sono arrivati gli agenti della Squadra Mobile e della Sezione Volanti della Questura irpina. Sono scattati posti di blocco in varie zone. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della banca.